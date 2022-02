Reggio Calabria: il progetto Mediterranean Life compie tre anni, ma la realizzazione è ancora solo un sogno

8 Febbraio 2022 10:39

L’imprenditore Giuseppe Falduto si pone delle domande sul perché ancora l’amministrazione Comunale di Reggio Calabria non si sia espressa sull’importante progetto che rivoluzionerebbe l’area di San Leo

“Sono passati tre anni, cosa dobbiamo pensare? Che la classe politica cittadina, regionale e nazionale considera la nostra azienda e il nostro progetto insignificanti e inutili per lo sviluppo di Reggio e della Calabria? Che il potere occulto vuole ostacolare la nostra attività imprenditoriale? Oppure che siamo in mano a quattro idioti che non si rendono conto di quello che può significare Mediterranean Life per lo sviluppo turistico della nostra Terra?”. E’ questo lo sfogo pubblicato questa mattina da Giuseppe Falduto, imprenditore che tre anni fa ha progettato a proprie spese quella che sarebbe un’idea rivoluzionaria per la città di Reggio Calabria. Di tempo ne è passato, ma ad oggi “non è stata neanche pubblicata la delibera che approvava l’emendamento che doveva dare impulso all’iter amministrativo, ci hanno detto, perché hanno sbagliato a trascrivere il deliberato del Consiglio Comunale”.

E’ di qualche settimana fa infatti la notizia dell’approvazione dell’emendamento per l’avvio dell’iter amministrativo, eppure ancora non c’è stato alcun reale passo in avanti. “Perlomeno che si assumano la responsabilità di dirci che non vogliono che si realizzi. E’ ora di dire basta, noi ci siamo stancati, è un atteggiamento irresponsabile nei confronti dei giovani di Reggio Calabria”, affermava Falduto in un’intervista rilasciata ai nostri microfoni. “Anche se la Città si scandalizza più facilmente per una foto che fa vedere tre bottiglie lasciate da qualche ragazzo che ha voluto “sciabolare” per festeggiare qualcosa sicuramente di bello. Ancora non molliamo, il futuro dei nostri figli e nipoti merita la pretesa di avere una risposta”, conclude l’imprenditore reggino.