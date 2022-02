Reggio Calabria, Processo Gattopardo: imputati assolti dal reato di estorsione paventato nei confronti dei dipendenti di un noto locale della via Marina di Gallico [NOMI E DETTAGLI]

6 Febbraio 2022 11:01

Reggio Calabria, la sentenza della Corte d’Appello sul Processo Gattopardo

La Corte d’Appello di Reggio Calabria, accogliendo le tesi del collegio difensivo (composto dagli Avv.ti Giovanna Beatrice Araniti, Pasquale Foti, Fabio Tuscano e Antonio Tripodi) ha assolto, giovedì scorso, Carmelo Cartisano e Petre Olimpia Mihaela dal reato di estorsione, annullando anche la contestata ipotesi di truffa. La condotta estorsiva, esclusa dai Giudici di Piazza Castello, sarebbe stata rivolta ai dipendenti di un noto locale sito nella via marina di Gallico.

La sig.ra Petre, assistita dagli Avv.ti Pasquale Foti e Antonio Tripodi, è stata anche assolta dal reato di intestazione fittizia dell’impresa individuale “Zlatan Costel”. Dimezzate, quindi, le pene disposte in primo grado dal Gup di Reggio Calabria, la Corte d’Appello ha infine condannato, per i restanti reati, Cartisano Carmelo Giuseppe ad anni 3 di reclusione, Petre Olimpia Mihaela ad anni 1 e mesi 8 di reclusione e Zlatan Costel ad anno 1 di reclusione.

Sia a Petre Olimpia che a Zlatan Costel (difeso dall’ Avv. Fabio Tuscano) i Giudici di seconde cure hanno accordato la sospensione condizionale della pena con l’ulteriore beneficio della non menzione nel casellario giudiziale.