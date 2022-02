Reggio Calabria, presidio a Piazza Italia contro la guerra in Ucraina: “l’Italia rimanga fuori da ogni operazione bellica” [GALLERY]

28 Febbraio 2022 19:36

Reggio Calabria, presidio a Piazza Italia contro la guerra in Ucraina: “l’Italia deve svolgere un ruolo di distensione delle tensioni internazionali in atto”

Prosegue la mobilitazione di Reggio Calabria contro la guerra in Ucraina e l’invasione russa. Si è svolto poco fa a Piazza Italia un presidio pe dire “no” alle ostilità dove hanno partecipato vari movimenti ed associazioni cittadine. Gli organizzatori si dicono preoccupati “per una guerra che rischia di sfociare in un qualcosa di molto pericoloso come il nucleare. Chiediamo che non si avvii una ulteriore escalation militare come reazione all’invasione, che si lavori per l’immediato cessate il fuoco riaprendo un canale diplomatico, che l’Italia rimanga fuori da ogni operazione bellica nel pieno rispetto dell’art. 11 della Costituzione, che l’Unione Europea affermi la sua vera forza con la capacità di proporsi come messaggero di pace e collaborazione fra i popoli, che la Russia, gli Stati Uniti d’America e la Nato ripensino criticamente ad una politica che negli ultimi 15 anni ha determinato crescenti tensioni e incomprensioni, che si avvii una trattativa sotto l’egida dell’ONU, che deve tornare ad esercitare un ruolo centrale e autorevole nelle mediazioni internazionali, che si esca una volta per tutte dal “ricatto dell’energia” utilizzato come arma di guerra, con nuove politiche energetiche che puntino sulle fonti rinnovabili e sul risparmio”. In alto la FOTOGALLERY completa.