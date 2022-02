Reggio Calabria, presentata la docuserie “Avamposti – Uomini in prima linea” realizzata in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri [FOTO, VIDEO E INTERVISTE]

7 Febbraio 2022 15:07

Reggio Calabria, la docuserie è stata presentata questa mattina presso il Comando Provinciale dei Carabinieri

E’ stata presentata questa mattina presso il Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria, la nuova stagione di “Avamposti – Uomini in prima linea”, la docuserie realizzata da Stand by me in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri che andrà in onda sul Nove dal 14 febbraio alle ore 21.25 e sarà disponibile in anteprima dal 7 febbraio su discovery+. La docuserie è stata presentata dal Col. Marco Guerrini e dal regista Claudio Camarca.

Realtà complesse come Reggio Calabria, Torino, Catania e Milano, saranno il palcoscenico delle quattro puntate in cui viene raccontata la quotidianità dei Carabinieri in servizio ai reparti territoriali, laddove i militari sono costretti a misurarsi in realtà caratterizzate da degrado e crimine. Per raccontare con il massimo del realismo la complessa realtà dove i Carabinieri operano quotidianamente, visti, alternativamente, come nemici da temere o eroi da stimare, le telecamere del regista Claudio Camarca hanno seguito initerrottamente il lavoro dei militari dell’Arma, accompagnandoli per le strade più difficili di queste realtà metropolitane.