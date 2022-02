Reggio Calabria, Pontecorvo: “30 km di verde per la Città e altre proposte per migliorare il patrimonio naturalistico e culturale”

17 Febbraio 2022 13:19

Le associazioni della Consulta Assetto del Territorio hanno presentato al Comune una serie di proposte e idee progettuali per migliorare il patrimonio naturalistico e culturale reggino

“Le associazioni della CONSULTA Assetto del Territorio hanno inviato ufficialmente all’attenzione degli organi tecnico/politici del Comune una serie di idee progettuali che potranno contribuire al miglioramento della sostenibilità di Reggio. L’iniziativa scaturisce dall’impegno assunto nella riunione della III Commissione Comunale tenutasi il 20 gennaio u.s. a Palazzo San Giorgio che aveva come argomento i fondi del Piano nazionale Ripartenza e Resilienza già stanziati per la città. Nonostante i tempi strettissimi indicati per la presentazione dei loro contributi, le associazioni hanno analizzato carenze e criticità del territorio comunale fornendo infine interessanti spunti progettuali.

Il Club UNESCO ha formulato due proposte. La prima denominata 30 Chilometri di Verde per la Città ha lo scopo di migliorare l’ormai trascurato patrimonio arboreo di Reggio attraverso un programma di ripristino delle alberature stradali esistenti e la costituzione di altre alberature ex novo per una lunghezza di circa 30 km. Nella proposta sono state individuate le strade e i viali su cui intervenire, le specie arboree da impiegare e le modalità di messa a dimora. La seconda Arboreto d’Aspromonte riguarda la realizzazione su terreno demaniale di un arboreto per scopi didattici, divulgativi e di studio, nonché per aumentare la fruizione sostenibile dell’Aspromonte, e dare impulso alla conoscenza della sua straordinaria biodiversità.

La proposta denominata Città Metropolitana Viva è stata presentata da Accademia Kronos e ha lo scopo di rendere partecipi cittadini italiani e stranieri della ricchezza e della bellezza del patrimonio naturalistico e culturale esistente nel reggino grazie alla guida appassionata e qualificata dei volontari dell’associazione.

L’associazione Sandhi, con l’idea Arghillà Nuova ha invece proposto di recuperare dall’abbandono la palestra comunale di Arghillà per adibirla a centro culturale sociale così da costituire un importante punto di aggregazione per tutto il quartiere.

L’associazione Amici di Montalto ha presentato cinque 5 proposte. Quattro di esse si propongono di migliorare e arricchire il verde attrezzato della zona sud della città. Il Parco urbano dei rioni Caridi e Guarna permetterebbe di riqualificare una zona tra via Sbarre Centrale e il viale Calabria che ora versa in uno stato di completo abbandono. Il Parco urbano Villa Guarna consentirebbe la creazione di un piccolo polmone verde in un’area abbandonata che è diventata una vera bomba ecologica in pieno centro. Si prevede un “percorso verde”, il recupero degli alberi esistenti, la piantumazione di nuove essenze, l’installazione di panchine e il recupero degli immobili presenti. Il Parco urbano Orti di Sbarre punta a ricreare su un’area in abbandono del viale Calabria un pezzo dei famosi orti di Sbarre che fino agli anni ‘70 dello scorso secolo producevano la gran parte di frutta e verdura consumata in città. Gli orti consentirebbero la vendita di prodotti a km zero e la visita di scolaresche che avrebbero la possibilità di conoscere in pieno campo le specie ortofrutticole. La proposta Porta dello Stretto è invece volta alla valorizzazione dell’ex campo Sperimentale posto all’incrocio tra via Nicola Furnari e viale Calabria. E’ un’area di circa 10.000 metri quadrati che per la collocazione centrale, la ricchezza di alberi, arbusti, e le strutture di cui è dotata meriterebbe di essere attrezzata per la fruizione dei cittadini e turisti. Tra l’altro vi potrebbe essere approntato un percorso florofaunistico incentrato sulla macchia mediterranea, istituiti un osservatorio meteorologico, un piccolo museo delle essenze e un centro informativo sulle particolarità naturalistiche della Città Metropolitana. La Porta Bronzi di Riace è un intervento che si distacca dai precedenti perché prevede la realizzazione di una copia, possibilmente in bronzo, dei due Bronzi di Riace (di almeno 3 volte le dimensioni reali) da collocare tra viale Genoese Zerbi e il lungomare Falcomatà così da avere come sfondo il magnifico scenario dello Stretto e consentire una fruibilità ottimale da parte dei turisti.

La Consulta Assetto del Territorio con le proposte di queste e di altre idee progettuali ha inteso inaugurare un nuovo quanto originale approccio partecipativo di quella parte della cittadinanza che aspira a una città più vivibile, e a misura d’uomo che sappia anche accogliere i flussi turistici.

La realizzazione delle idee da parte dell’Amministrazione Comunale grazie ai fondi del PNRR dimostrerebbe che anche a Reggio è possibile una collaborazione virtuosa tra politica e società civile”. Lo afferma in una nota il Presidente della Consulta Comunale Assetto del Territorio, Gerardo Pontecorvo.