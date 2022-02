Reggio Calabria, pericolosa voragine a Ciccarello: segnalata da mesi, non è mai stata riparata

5 Febbraio 2022 12:04

Reggio Calabria, la buca è presente da mesi e nessuno è ancora intervenuto per ripararla

Un’enorme voragine è presente in una strada trafficata a Ciccarello, quartiere nella zona sud di Reggio Calabria. La buca, che crea un pericolo per i cittadini, e nonostante sia stata più volte segnalata ancora non è stata riparata.