23 Febbraio 2022 21:59

Reggio Calabria, l’edificio è disabitato: sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco

Un incendio è divampato questa sera in via Tremulini, nei pressi della falcoltà di Architettura dell’Università di Reggio Calabria. Le fiamme hanno interessato un edificio disabitato da cui si è sprigionata un’enorme nube di fumo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per domare le fiamme.