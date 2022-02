Reggio Calabria, online maxi bando per riqualificare il lungomare Matteotti: 2 milioni di euro per la progettazione

21 Febbraio 2022 16:12

Reggio Calabria, l’intervento prevede la realizzazione di interventi prioritari per migliorare la qualità e la fruibilità del chilometro più bello d’Italia

Vale oltre 400 mila euro la procedura di gara per affidare i servizi di progettazione per la riqualificazione del lungomare Matteotti nel comune di Reggio Calabria, come si legge sul sito di Invitalia in qualità di Centrale di Committenza per conto della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

L’intervento rientra nell’ambito del “Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Reggio Calabria” e prevede la realizzazione di interventi prioritari per migliorare la qualità e la fruibilità del chilometro più bello d’Italia, attraverso la riqualificazione delle aree esistenti e l’inserimento ulteriori nuovi spazi.

Nello specifico, l’appalto ha per oggetto l’affidamento dei seguenti servizi tecnici:

Rilievi ed indagini;

Redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica;

Redazione del Progetto Definitivo;

Redazione del Progetto Esecutivo e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione;

Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (opzionali).

Il valore stimato dei lavori oggetto dei servizi di progettazione è di circa 2 milioni di euro.

Per presentare le offerte c’è tempo fino al 10 marzo 2022 alle ore 10.00.

Tutti i dettagli sono disponibili sulla piattaforma Invitalia Gare Telematiche – InGaTe: https://ingate.invitalia.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=6972