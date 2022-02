Giornata Nazionale contro bullismo e cyberbullismo, Nucera: “occasione di riflessione, vittime non devono sentirsi sole”

7 Febbraio 2022 12:55

“Occorre continuare ad informare i giovani sui rischi del web e su come essi possono difendersi”, ha spiegato l’assessore Nucera

Oggi si celebra la Giornata Nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo. “È una data importante – afferma l’assessore all’istruzione Lucia Anita Nucera – perché rappresenta un’occasione per riflettere su un fenomeno ancora troppo diffuso e soprattutto su quali possano essere gli strumenti per impedire che episodi di prevaricazione continuino ad accadere. È importante permettere ai ragazzi di imparare a riconoscere le forme di bullismo / cyberbullismo e sapere come difendersi”.

È necessario guardare soprattutto i dati che sono disarmanti e che la pandemia ha certamente contribuito ad accentuare. Bullismo e Cyberbullismo rimangono una delle minacce più temute tra gli adolescenti, dopo droghe e violenza sessuale. “Ragazzi e ragazze – continua l’assessore – non si sentono al sicuro sul web e, dopo il cyberbullismo, è il fenomeno del revenge porn a fare più paura, soprattutto tra le ragazze. Questo, ci deve spingere ancora di più a mantenere alta l’attenzione e stare vicino ai ragazzi affinché non si sentano mai soli nel dover affrontare il disagio legato ad episodi di bullismo e cyberbullismo. Occorre continuare ad informare i giovani sui rischi del web e su come essi possono difendersi attraverso tutte le forme di prevenzione possibile”.