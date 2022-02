Reggio Calabria, Nicola Irto eletto presidente del gruppo giovani costruttori edili di Ance

17 Febbraio 2022 10:34

L’Assemblea del Gruppo Giovani Costruttori Edili di ANCE Reggio Calabria, nella seduta dello scorso 15 febbraio, ha eletto, ai sensi del proprio regolamento organizzativo, il nuovo presidente e gli ulteriori componenti del consiglio di presidenza

L’Assemblea del Gruppo Giovani Costruttori Edili di ANCE Reggio Calabria, nella seduta dello scorso 15 febbraio, ha eletto, ai sensi del proprio regolamento organizzativo, il nuovo presidente e gli ulteriori componenti del consiglio di presidenza. A conclusione delle operazioni di votazione e scrutinio, l’Assemblea ha eletto all’unanimità quale Presidente del Gruppo Giovani dei costruttori reggini, l’arch. Nicola Irto e, su proposta di quest’ultimo, la dott.ssa Fortunata Calabrese e la dott.ssa Francesca Carnovale quali vice presidenti. Il presidente Irto, subito dopo l’elezione, ha rivolto ai colleghi parole di gratitudine per l’unanime consenso manifestato. “Accetto con entusiasmo e senso di responsabilità il nuovo incarico – ha dichiarato il neo Presidente –, mi impegnerò per valorizzare la fiducia e le aspettative espresse dall’Assemblea dei giovani di ANCE Reggio Calabria, mettendomi da subito al lavoro per far crescere il Gruppo all’interno dell’Associazione e quale soggetto attivo per lo sviluppo del settore e del territorio di riferimento. Formazione e collaborazione in rete rappresentano le parole chiave del programma condiviso con i colleghi e che svilupperemo in sinergia con l’ANCE reggina – nel cui seno il gruppo è costituito -, i giovani di ANCE nazionale e di Confindustria Reggio Calabria, in un’ottica di collaborazione estesa a tutti i soggetti professionali della filiera di riferimento, con l’obiettivo di far crescere e qualificare il settore delle costruzioni, supportando una nuova generazione di imprese e la creazione di opportunità di lavoro e realizzazione professionale soprattutto per le fasce giovanili della popolazione”. Agli altri componenti eletti il Presidente di ANCE Reggio Calabria Giovani, Nicola Irto, ha espresso a nome di tutta l’Assemblea il compiacimento per l’investitura e l’augurio di buon lavoro.