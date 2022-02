Reggio Calabria, grande successo per la mostra d’arte “I don’t love you”: un San Valentino anticonvenzionale [GALLERY]

14 Febbraio 2022 11:56

Festeggiare San Valentino in maniera anticonvenzionale: l’arte e le pene d’amore nella mostra “I don’t love you” dell’artista internazionale LBS

Successo per la mostra “I DON’T LOVE YOU” a cura dell’artista internazionale LBS (alias di Bruno Salvatore Latella), inaugurata sabato 12 febbraio 2022, nella sede dall’associazione INTERZONE APS/ETS. La mostra ha visto partecipe una moltitudine di persone, dai più giovani fino ad arrivare ai più anziani. Si ringrazia per la collaborazione curatoriale il fiorentino Stefano Giraldi e il reggino Remo Malice.

La mostra, con lo scopo di “festeggiare” sotto veste anticonvenzionale la festa degli innamorati: San Valentino, ha visto la partecipazione artistica di artisti di fama internazionale quali Sergio Staino, Lido Contemori e Dino Aloi, ed artisti emergenti provenienti da varie parti d’Italia, tra cui studenti dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria.

La mostra terrà aperta fino al 19 febbraio, dalle 18:00 alle 22:00, esclusa domenica 13/02/2022. Qui di seguito i nomi degli artisti partecipanti: Sergio Staino, Dino Aloi, Lido Contemori, Fabio Gagliardi, Francesco Dabbico, Agostino Rampino, Riccardo Grande e Giusy Telli, Carmelo Ventura, Jasmine Iannì, Romana Azzarà, Gabriella Iaria, Davide Pellicanò, Angelica Tripodi, Francesco Priolo, Daniele Mircuda, Miriam Tuccia, Gianmarco Spadaro (in arte Glauco).

Concept della mostra: “chi nella vita non ha mai avuto una pena d’amore? Penso tutti! O da ragazzini, da adolescenti o da adulti, tutti hanno avuto, almeno una volta il “Cuore Infranto” da una pena d’amore. Il Poeta latino Ovidio (1° Secolo) scrisse un manualetto brioso e umoristico di come rimediare alle sofferenze d’amore, lui che ebbe diversi amori e ben tre mogli, aveva certamente esperienza su questo tema. La Mostra, qui rappresentata, riprende l’idea del manualetto di Ovidio “Rimedi contro l’Amore” e con Artisti Contemporanei, giocano con l’Amore e le sofferenze del cuore con Umorismo, e non solo, a denti stretti, riconoscendosi a loro volta vittime del cuore“.

Il commento del critico d’arte Alberto Villa: “quello dell’amore è un precario equilibrio di attese: la mostra “I DON’T LOVE YOU” ne racconta l’infrangersi, lasciando spazio a una delusione che è già scritta nel concetto stesso di amore. Ricordandoci che “amare” e “consumare” non possono essere sinonimi, le opere esposte esprimono azione e reazione della sofferenza romantica. Invito tutti a visitare questa mostra con la consapevolezza che, nella loro dolcezza e ipocrisia, l’arte e l’amore sono quanto di più umano possa esistere“.