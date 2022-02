Reggio Calabria, morte Prof. Domenico Siclari. Il Rhegium Julii: “era attento ai processi di cambiamento del nostro territorio”

5 Febbraio 2022 12:55

Reggio Calabria, la nota del Circolo Culturale “Rhegium Julii”

“Un immenso dolore percorre il nostro animo nell’apprendere la scomparsa del giovane Prorettore dell’Università per stranieri di Reggio Calabria, il prof. Domenico Siclari”. Lo afferma in una nota il Circolo Culturale “Rhegium Julii” di Reggio Calabria.

“Nato a Reggio Calabria 37 anni fa, uomo colto e sensibile, cattolico praticante, Siclari aveva conseguito il dottorato di ricerca sul tema “Il danno ambientale e le diverse forme di tutela giuridica” svolto presso l’Università di Santiago di Compostela (Spagna). Ha svolto poi una brillante carriera accademica: prima come ricercatore di Diritto pubblico e amministrativo, a seguire come professore associato, infine come Professore ordinario di Diritto amministrativo, amato per le sue qualità di studioso e di uomini mite”.

“I suoi studi lo hanno spesso portato all’estero dove ha svolto diverse attività di ricerca. Ricordiamo la sua partecipazione alla 15 th Study session of Academy of European Public Law e le sue specializzazioni in Diritto amministrativo dei servizi sociali, Diritto degli Enti locali, Legislazione dei Beni culturali, Diritto pubblico dell’arte e della cultura, Diritto dei patrimoni culturali”.

“Attento ai processi di cambiamento del nostro territorio, Siclari partecipava attivamente a convegni nazionali e internazionali, ma anche alle manifestazioni culturali organizzate dalle Associazioni cittadine, fornendo sempre contributi di notevole spessore critico e analisi scientifiche di grande attendibilità. Con il Rhegium è stato protagonista di uno dei Caffè letterari del 2019 presentando il libro “Libertà totalitaria” e interloquendo con l’economista dell’università di Tours, il prof. Francesco Magris”.

“Il suo valore, ahinoi, non gli ha consentito di superare la battaglia più importante della sua vita, quella contro il Covid che si è accanito su di lui in modo improvviso e fulminante. Resta l’incredulità per tutti noi, il dolore per la sua famiglia, consapevoli di avere perduto una risorsa culturale importante che avrebbe contribuito in modo eccellente alla formazione di nostri giovani e avrebbe dato prestigio al nostro territorio. Addio caro amico. Non sapremo e non dovremo mai dimenticarti”.