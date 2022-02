Manutenzioni a Reggio Calabria, Milia (FI): “lanciata la raccolta firme per Vinco. E non ci fermeremo a questo…”

9 Febbraio 2022 14:00

Milia: “è fondamentale far tornare le periferie al centro dell’agenda di interventi dell’Amministrazione comunale di Reggio Calabria”

Nell’ambito del “tour delle periferie” avviato dal Gruppo di Forza Italia nelle scorse settimane, in questi giorni è stata attenzionata l’area collinare di Vinco, data la particolare situazione di totale abbandono in cui versa l’area collinare sia dal punto di vista della viabilità che dell’illuminazione. In tal senso, il Consigliere capogruppo forzista Federico Milia ha lanciato “una raccolta firme da presentare al Sindaco f.f. ed al Consiglio comunale, con l’obiettivo di richiedere formalmente interventi urgenti e significativi per tutta la frazione dell’estrema periferia collinare, supportati dalla volontà dei cittadini. La raccolta firme ha già ottenuto un buon successo e molti abitanti della zona hanno sottoscritto il documento aderendo all’iniziativa. Iniziativa per cui ancora per tutta questa settimana si continuerà a raccogliere le adesioni. Per sottoscrivere il documento o chiedere delucidazioni, si invitano i cittadini a scrivere all’indirizzo federico.milia@comune.reggio-calabria.it. È fondamentale far tornare le periferie al centro dell’agenda di interventi dell’Amministrazione comunale di Reggio Calabria, che negli ultimi 7 anni invece le ha completamente abbandonate a loro stesse. Il tour di Forza Italia in periferia continuerà nelle prossime settimane, dando voce ai più trascurati”.