Reggio Calabria: Mario Cardia eletto Presidente della Commissione bilancio

14 Febbraio 2022 15:08

Reggio Calabria: Mario Cardia, Capogruppo dei Democratici e progressisti Metropolitani, è stato eletto Presidente della Commissione Bilancio, con 11 voti favorevoli e 4 astenuti

Mario Cardia, Capogruppo dei Democratici e progressisti Metropolitani, è stato eletto Presidente della Commissione Bilancio, con 11 voti favorevoli e 4 astenuti. Tra i voti favorevoli, anche quelli di parte della minoranza. Il Vicepresidente della Commissione Bilancio sarà Antonio Ruvolo, eletto con 8 voti favorevoli. Esprime soddisfazione il Gruppo dei Democratici e Progressisti metropolitani, che ha offerto la disponibilità a presiedere la Commissione consiliare di maggiore importanza, quella al bilancio appunto, nell’ottica di compiere un gesto di responsabilità verso la Città ed i cittadini, riavviando con maggiore intensità il percorso di tutte quelle attività politiche ed amministrative che vedono nella Commissione bilancio uno snodo importante e necessario, fulcro di confronto, discussione e partecipazione. Consapevole del compito di grande responsabilità appena assunto, il Capogruppo Mario Cardia dichiara: “la Presidenza della Commissione Bilancio è un ruolo centrale e strategico per la vita dell’amministrazione comunale, tutti gli atti di contabilità ed organizzazione vengono discussi in questa sede. Lo svolgerò con senso di responsabilità e dedizione, favorendo la discussione, il dipanarsi dei processi democratici, l’efficienza e la partecipazione delle associazioni e dei cittadini, che avranno voce all’interno della Commissione Bilancio. Ringrazio il Capogruppo del Partito Democratico Giuseppe Sera per aver proposto la mia persona all’inizio della seduta convocata per la votazione del Presidente e tutti i colleghi che hanno inteso accordarmi la loro fiducia. Ringrazio anche i colleghi della minoranza, con i quali lavorerò nell’interesse della Città e dei Cittadini. Consentitemi infine di ringraziare il già Vicesindaco Metropolitano e Presidente della Commissione Bilancio Armando Neri, per l’ottimo lavoro svolto e per aver tracciato un metodo di lavoro di questa Commissione volto al confronto, al rispetto delle minoranze ed alla trasparenza degli atti amministrativi. Il Gruppo Democratici e Progressisti Metropolitani con maturità e senso di responsabilità verso i cittadini, oggi assume questo compito, tanto importante quanto delicato. Sono certo che lo garantiremo al meglio, anche grazie al supporto del Vicepresidente Ruvolo, consigliere esperto e di grande esperienza e professionalità, che offrirà un contributo decisivo ai lavori della Commissione. Affronto questa nuova sfida come occasione di crescita e servizio alla Città”.