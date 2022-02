Reggio Calabria: lunedì la presentazione della nuova pubblicazione di monsignor Denisi

La nuova raccolta di scritti di monsignor Antonino Denisi sarà presentata lunedì 28 febbraio. L’appuntamento è alle 17 nella Sala del Tribunale ecclesiastico interdiocesano calabro, presso la Curia arcivescovile reggina. L’iniziativa è promossa dall’arcidiocesi di Reggio Calabria – Bova insieme alla Deputazione di storia patria per la Calabria, all’Archivio diocesano al Movimento ecclesiale di impegno culturale. Presenti lo stesso autore e l’editore Laruffa.

L’incontro sarà aperto dalla presentazione del professor Giuseppe Caridi, presidente della Deputazione di storia patria per la Calabria. Interverranno, inoltre, Maria Pia Mazzitelli, direttrice dell’Archivio storico diocesano, padre Gabriele Bentoglio, direttore dell’Ufficio Migrantes e Caterina Borrello, docente dell’Istituto superiore di Scienze religiose. Don Pietro Sergi, vicario episcopale per la Pastorale della cultura modererà l’incontro a concludere il quale sarà l’intervento dell’arcivescovo metropolita di Reggio Calabria – Bova, monsignor Fortunato Morrone.

I tre testi. “L’arcidiocesi di Reggio Calabria – Vescovi clero e parrocchie”, “Emigrazione e immigrazione in Calabria – Storia, cultura, dimensioni del fenomeno” e “Santità religiosità e pietà popolare nella Chiesa reggina” (Reggio Calabria, Laruffa Editore, 2021) raccolgono gli scritti che il sacerdote nell’arco di tanti anni ha prodotto come storico della Chiesa reggina e studioso delle migrazioni dal sud Italia e con particolare attenzione e minuzia da e per la Calabria.

La collana Colligite Fragmenta, della quale fanno parte i tre libri, non è altro che la cospicua raccolta di oltre cento studi effettuata nel corso degli anni dal sacerdote-giornalista reggino, decano del Capitolo metropolitano. Monsignor Denisi ha messo insieme, scritti e relazioni pubblicati, a distanza di decenni, su saggi o su riviste e giornali ed ora raccolti in questa corposa pubblicazione, composta da tre volumi.

Autore di numerose pubblicazioni, il novantunenne sacerdote reggino ha ricoperto nel corso dei suoi quasi settant’anni di sacerdozio diversi incarichi. È stato non solo parroco, ma anche segretario particolare del vescovo monsignor Aurelio Sorrentino, prima a Potenza e poi a Reggio Calabria. È stato, inoltre, titolare della cattedra di teologia morale presso l’Istituto superiore di Scienze religiose di Reggio Calabria. Ha ricoperto numerosi incarichi di responsabilità a servizio della Chiesa reggina. È stato anche vicedirettore, codirettore e direttore di Avvenire di Calabria. «Gente come lui è una testimonianza di quella tradizione senza cui non c’è futuro», scrive nella prefazione alla trilogia il professor Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio.

I volumi, ha avuto modo di dire lo stesso Denisi, sono dedicati alla Chiesa, «sposa bella che ho amato e servito con amore filiale per la lunghezza dei giorni che l’eterno mi ha donato, ai migranti calabresi e a quelli di tutte le patrie» e alla «nobile Chiesa reggina, ai suoi pastori e al Popolo santo di Dio che ho cercato di servire con la parresia della mente e del cuore, perché risplenda nei secoli la gloria della sua santità».