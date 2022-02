Reggio Calabria: limitazioni sulla SS18 tra Gioia Tauro e Palmi

15 Febbraio 2022 17:13

Per consentire i lavori di posa cavi con condotta elettrica da parte di E-Distribuzione, si rendono necessarie delle limitazioni al transito veicolare sulla strada statale 18 ‘Tirrena Inferiore’, in provincia di Reggio Calabria

A partire da domani 16 febbraio e fino al 18 febbraio 2022 – ad esclusione dei giorni festivi – sarà in vigore un senso unico alternato, il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 30 km/h, dal km 479,641 al km 480,500, tra i territori comunali di Gioia Tauro e Palmi.