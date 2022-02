Reggio Calabria, il calvario di una donna positiva al Covid: “io abbandonata, non so cosa fare. E le operatrici mi chiudono il telefono in faccia”

7 Febbraio 2022 17:48

La lettera di una cittadina di Reggio Calabria risultata positiva al Covid qualche settimana fa e ora “ingabbiata” tra la burocrazia e la mancata assistenza”

“La presente come urlo di disperazione in qualità di cittadina reggina risultata positiva al Coronavirus“. Comincia così, con questa frase abbastanza eloquente, la lettera che una donna di Reggio Calabria ha inviato alla nostra redazione per raccontare la sua attuale vicenda. Positiva al Covid, la cittadina ha dovuto fare i conti con i ritardi nelle procedure dei vari enti preposti a seguire la sua situazione. Situazione che tra l’altro, soprattutto nelle scorse settimane, abbiamo raccontato più volte tramite varie testimonianze.

“Giorno 24 gennaio 2022 – è la parte iniziale della lettera – mi reco, dopo aver allertato la protezione civile, presso il drive-in allestito in via del Fortino a Melito Porto Salvo per eseguire un tampone molecolare poiché, nei giorni precedenti, avevo accusato sintomi compatibili con il COVID-19. Da cittadina con senso civico e rispetto in primis per me stessa, per i miei familiari e per la popolazione tutta, mi sono auto isolata dal primo giorno in cui ho accusato il primo sintomo. Dopo circa un’ora di fila al drive-in eseguo il tampone e riceverò l’esito la sera dopo: POSITIVA. Il mattino seguente ricevo una telefonata da parte della Prefettura di Reggio Calabria durante la quale mi viene indicata la positività del tampone molecolare e di confermare l’indirizzo dove avrei trascorso il periodo di isolamento”.

“Dopo quella telefonata – precisa però la donna – non ho più avuto comunicazioni. Non ho ricevuto comunicazione in merito alla tempistica di isolamento, nessun provvedimento, non mi ha chiesto alcuna autorità competente chi fossero stati i miei contatti stretti o i miei contatti nei giorni precedenti in maniera tale da fargli fare la quarantena. Sono stata abbandonata a me stessa. Ho più volte provato a segnalare tutto ciò ai numeri di assistenza del dipartimento di prevenzione di Reggio Calabria senza ricevere risposta alcuna. Io vivo in casa con i miei familiari. Mio fratello è affetto da gravissime patologie e disabile al 100%, soggetto fragile. Nessuno si è preoccupato di questo. Nessuno ha mai chiesto se vivessi in casa con i miei familiari. Nessuno ha mai proposto un tampone per i miei familiari e, soprattutto, per la fragilità di mio fratello. Sono stata io a chiedere disperatamente un intervento da parte dell’USCA per fargli fare un tampone a domicilio. Tra l’altro, l’USCA, Unità Speciale di Continuità Assistenziale, è irreperibile. Il loro compito di intervenire ed aiutare i medici di medicina generale nella gestione dei pazienti positivi al coronavirus viene meno. I pazienti positivi non vengono contattati per monitorare il loro stato di salute e prevenire il peggio”.

“Dopo innumerevoli telefonate – prosegue la cittadina nella sua lettera – da parte mia, di mia madre, del medico curante e, soprattutto, della protezione civile, l’USCA, finalmente, viene a domicilio ad effettuare un tampone ai miei contatti stretti. L’esito del tampone, ahimè, non arriva. Riparte il giro di telefonate ed e-mail che non riceveranno mai una risposta. Riusciamo ad ottenere l’esito dopo qualche giorno e, grazie al cielo, i miei familiari sono negativi. Io vengo ricontatta giorno 29/01/22 dal dipartimento prevenzione per ripetere il tampone molecolare dopo 10 giorni dal primo risultato positivo. Effettuo il tampone giorno 02/02/2022 e il giorno seguente mi arriva l’esito, purtroppo per me, nuovamente positivo. Questa volta nessuno si fa vivo. Non so cosa devo fare, quando ripetere un tampone, nessuno da informazioni. Vengono messi a disposizione della popolazione numeri, e-mail da contattare in caso di necessità, ma sono più che altro una presa in giro al povero cittadino in difficoltà perché non avrà mai una risposta. Dovrebbero essere numeri di emergenza, ma tali, in realtà non lo sono. Le poche volte che son riuscita a parlare con l’operatrice, il tempo di aprir bocca e non ho fatto in tempo a fare una seconda domanda perché mi ha letteralmente sbattuto il telefono in faccia”.

“La maleducazione del nostro paese vige anche e, soprattutto, in questo difficilissimo periodo storico. Ho più volte mandato e-mail, pec per ricevere una copia del provvedimento di isolamento, ma risposte non ne ho mai avute. Siamo cittadini lasciati a noi stessi, incatenati in casa dalla incompetenza sanitaria che perdura nella nostra città. Essendo trascorsi due anni dalla scoperta di questo maledetto virus, credevo che in qualche modo la provincia si fosse organizzata, speravo in un progresso in questo campo, ma sbagliavo. Basti pensare al fatto che il mio super green pass, ottenuto dopo due dosi di vaccino, risulta a tutt’oggi valido nonostante la positività al COVID-19. Potrei benissimo uscire di casa, andare al bar, mangiare una pizza perché formalmente nessuno ha mai bloccato il green pass. Mi fa rabbrividire questa circostanza e mi fa venir voglia sempre più di abbandonare il mio paese natio per poter avere un futuro migliore, futuro che qui non ci sarebbe. Contatterò, altresì, noti programmi televisivi per far conoscere il nostro stato di abbandono e l’incompetenza che sta alla base di ciò. Chiedo scusa per questo sfogo”, conclude la donna.