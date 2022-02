Reggio Calabria, la parrocchia di Cataforio e San Salvatore organizza un corso di base di primo soccorso con defibrillatore

11 Febbraio 2022 17:37

Il prossimo 26 febbraio, presso la arrocchia di Cataforio e San Salvatore, si terrà un un corso di base di primo soccorso con defibrillatore

La Parrocchia di Cataforio e San Salvatore insieme alla Caritas Parrocchiale, alla Delegazione Tuscia e Sabina del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, l’Associazione Croce Costantiniana Calabria e l’Azienda Sanitaria Provinciale n.5, organizzano un corso di base di primo soccorso con uso del defibrillatore, adulti e pediatrico (BLSD). Il corso, gratuito, si concluderà con il rilascio di un’attestato da parte dell’Asp5 di Reggio Calabria.

Il corso in programma si svolgerà sabato 26 febbraio p.v. dalle ore 9,00 a Cataforio presso la Parrocchia di San Giuseppe guidata dal Parroco don Giovanni Gattuso e sarà tenuto dal dr. Giovanni Calogero responsabile del settore formazione continua e ricerca dell’eccellenza dell’Azienda Sanitaria Provinciale 5 di Reggio Calabria con la collaborazione del Dr. Antonio Filippone, biologo, specialista in farmacologia e tossicologia clinica e coadiuvati dal coordinatore scientifico del corso e della giornata medica costantiniana il Dr. Emanuele Nazario Scarlata, Dirigente Ambulatorio medicina interna-angiologia dell’Ospedale Morelli di Reggio Calabria.

Il corso sull’utilizzo del defibrillatore semiautomatico (DAE) è rivolto a tutti coloro che intendono accrescere la propria cultura di primo soccorso e di rianimazione cardiopolmonare. Secondo la legge n.120 del 3 aprile 2011 (e successive modifiche), atta a regolamentare l’uso dei defibrillatori semiautomatici esterni da parte del personale non sanitario. In caso di emergenza ogni cittadino con un’adeguata formazione di rianimazione cardiopolmonare può prestare soccorso utilizzando questo tipo di apparecchiature senza commettere reato o compiere abuso della professione medica. A tal proposito, è consentito l’uso del defibrillatore semiautomatico in sede intra ed extra ospedaliera anche al personale sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare.

Don Gattuso: “si tratta di un servizio frutto di una forte sinergia e collaborazione con altre istituzioni, che si va ad aggiungere agli altri già svolti dalla comunità per la comunità, un’iniziativa inserita nella giornata medica costantiniana. Sono molte le persone che perdono la vita a causa di un arresto cardiaco improvviso. Ritengo fondamentale non solo la presenza, nelle vicinanze, di un defibrillatore semiautomatico ma anche di persone qualificate per farlo funzionare. Cataforio e San Salvatore sono due borghi della Vallata del S. Agata che distano decine di km dall’Ospedale. La parrocchia sta sensibilizzando l’intera comunità sull’acquisto di un defibrillatore. Inoltre abbiamo ritenuto necessario dara una formazione maggiore agli operatori pastorali che svolgono un servizio in parrocchia e a tutte quelle persone che ne facciano richiesta. Fare del bene ai bisognosi e ai sofferenti, conclude don Gattuso, fa bene al cuore soprattutto se lo si fa con professionalità”.

Al corso ci si potrà iscrivere rivolgendosi direttamente alla responsabile della segreteria parrocchiale Cataforio/San Salvatore Sig.ra Rosita Scopelliti e/o al referente Caritas parrocchiale Sig. Domenico Romeo al numero telefonico 0965.921256 dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.00. Per l’accesso al corso vigono le presenti normative relative al covid19.