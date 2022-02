Reggio Calabria: la moglie litiga con i vicini per futili questioni condominiali e il marito li minaccia con pala e coltello, poi prende la pistola e spara. Arrestato 30enne

11 Febbraio 2022 21:13

Reggio Calabria, una lite provocata da futili motivi condominiali tra la moglie e una coppia di vicini ha scatenato l’ira di un 30enne che, ad Archi, li ha minacciati e poi ha sparato

Una scena da far west: era metà gennaio quando ad Archi le forze dell’ordine sono intervenute su richiesta di una coppia che chiedeva aiuto rispetto alle intemperanze di un vicino che li minacciava con una pistola. Intervenuti sul posto, gli agenti delle forze dell’ordine hanno ricostruito l’accaduto tramite le testimonianze e le telecamere di sorveglianza della zona. La coppia, rientrata in auto nella propria abitazione, ha avuto un alterco con una vicina per futili questioni condominiali su cui si trascinavano vecchi attriti. Il marito della vicina, quindi, è intervenuto con rabbia e ha minacciato la coppia con cui la moglie stava litigando, dapprima con una pala, provocando la fuga dei vicini che salivano nel loro appartamento e si chiudevano dentro. Il vicino, non contento di averli fatti scappare, prendeva un coltello e tramite la finestra minacciava di sgozzarli, finchè non prendeva una pistola e sparava due colpi in aria. Le autorità competenti, quindi, hanno disposto l’arresto per il 30enne facinoroso che adesso si trova in carcere ad Arghillà, dove domani si svolgerà l’interrogatorio e sarà assistito dagli avvocati Mariateresa e Demetrio Pratticò. Il 30enne è accusato di svariati reati gravi, tra cui minacce ed esplosioni di arma da fuoco.