Reggio Calabria, la mamma di una ragazza positiva al Covid: “aiutatemi a trovare l’ U.S.C.A., vorrei segnalarne la scomparsa in quanto introvabile e irrintracciabile da settimane”

2 Febbraio 2022 11:54

Reggio Calabria: l’appello di una lettrice al presidente Occhiuto

Una lettrice di StrettoWeb e cittadina di Reggio Calabria, ci ha inviato una segnalazione relativamente ad un problema che riguarda la figlia positiva al Covid, completamente abbandonata dall’assistenza sanitaria nonostante le continue segnalazioni. La donna indignata afferma: “Buongiorno vi scrivo per fare un appello a tutte le istituzioni e ai miei concittadini e sopratutto al presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. Aiutatemi a trovare l’ U.S.C.A. vorrei segnalarne la scomparsa in quanto introvabile e irrintracciabile da settimane.

L’USCA, un ente fondamentale in questo momento di emergenza, istituito dal governo nel marzo 2020: le Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA) dovrebbero avere il compito di aiutare i medici di medicina generale nella gestione sul territorio dei pazienti COVID o sospetti COVID. Ogni USCA ha il compito di assistere a domicilio i malati di COVID-19, ospedalizzando, precocemente ed esclusivamente, i casi gravi.

Vengo al punto, mia figlia soggetto a rischio per patologia respiratoria è in casa da sabato perché positiva al covid, contatto il medico di base il quale non risponde nei giorni festivi, mi rivolgo alla guardia medica dopo vari tentativi mi risponde un medico di turno al quale spiego la situazione che già si presentava di per sé a rischio proprio per la patologia e mi sento rispondere “signora stia tranquilla, basta solo la Tachipirina”. Andiamo bene, il protocollo quindi per pazienti fragili che fine ha fatto???

Assisto mia figlia in questi due giorni consultandomi con dei sanitari che già la seguono e inizio le terapie del caso; lunedì mattina avviso il medico di base il quale apre un protocollo d’urgenza per l’assistenza domiciliare ma fino ad oggi non siamo stati contattati da nessuno e nessuno è venuto da noi. Chiedo nuovamente al medico di sollecitare e mi sento rispondere che l’ U.S.C.A non risponde alle Pec da giorni 26, ma ci rendiamo conto che non funziona niente?

Mia figlia ha avuto una crisi respiratoria ieri e io mi sono ritrovata da sola ad assisterla e grazie a Dio è andata bene ma io sono negativa e anch’io sto correndo dei rischi. Non si può lasciare dei pazienti così in casa senza nessuna assistenza, poi ci raccomandano di non andare in pronto soccorso, di non intasare gli ospedali e di rivolgersi al medico di base ma tutto questo in un paese dove le cose funzionano non certo da noi. Vorrei dire al Presidente Occhiuto che i numeri nelle terapie intensive diminuiscono perché la gente muore, ancora muore: che ASP, USCA e quant’altro non funzionano e che le persone arrivano in condizioni gravi in ospedale a causa di questo. Contatterò chi l’ha visto o le iene o striscia la notizia tanto ormai in Italia cosi si risolvono i problemi.”