Reggio Calabria, fiaccolata sul Corso Garibaldi in ricordo delle vittime delle foibe: “l’incontro organizzato dal Comune è stato imbarazzante” [FOTO e INTERVISTA]

12 Febbraio 2022 21:00

Reggio Calabria, il “Comitato 10 Febbraio” ricorda le vittime delle foibe con una fiaccolata da Piazza San Giorgio al Corso ad Area Griso-Laboccetta

Alcune centinaia di persone, in ricordo delle vittime delle foibe, hanno sfilato sul corso Garibaldi a Reggio Calabria. La fiaccolata da Piazza San Giorgio al Corso ad Area Griso-Laboccetta è stata organizzata dal “Comitato 10 febbraio”. Ai microfoni di StrettoWeb, Antonino Marcianò, responsabile del Comitato, ha detto: “una pagina di storia che è stata nascosta per tutto il dopoguerra fino all’istituzione del Giorno del Ricordo a partire dal 2005. Purtroppo ancora oggi non di rado capita che il tema foibe venga taciuto o vi siano tentativi di riscrivere la tragedia avvenuta in Istria, Fiume e Dalmazia. Da sottolineare che l’incontro organizzato dal Comune per il Giorno del Ricordo ha infangato la memoria delle vittime, basta con i revisionismi. Come Comitato pretendiamo che anche la nostra città abbia una targa commemorative in onore di quei nostri fratelli che soffrirono atrocità inenarrabili, colpevoli solo di essere Italiani. Gradiremmo perciò, una spiegazione dalla mancata risposta alla nostra regolare richiesta dal sindaco facente funzioni, dall’assessore alla cultura, dall’assessore ai lavori pubblici e dal presidente del consiglio comunale”, conclude.