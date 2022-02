Reggio Calabria, Lions con Piria, Ferraris e Da Empoli per un incontro di sensibilizzazione sul cyberbullismo

25 Febbraio 2022 12:41

Incontro per sensibilizzare sul tema del cyberbullismo: presenti il Lions Club Reggio Sud “Area Grecanica” con i ragazzi delle scuole Piria, Ferraris e Da Empoli

Oggi tra il Lions Club Reggio Sud “Area Grecanica” rappresentato dal cerimoniere e relatore Avv. Eliana Carbone per delega del Presidente Dott. Giovanni Cuzzocrea e tutte le terze e le quarte classi dell’ITE Piria- Ferraris/A. Da Empoli di Reggio Calabria si è svolto un importante meeting volto all’approfondimento delle tematiche più scottanti del cyberbullismo: oltre alle challenge su piattaforma in cui vengono coinvolti purtroppo tanti adolescenti, ed un accenno allo Squid-game per le conseguenze negative di un eventuale emulazione da parte dei giovanissimi del messaggio di annientamento del diritto alla vita lamentato da diversi genitori, ai discenti è stata spiegata la differenza tra Sexting e Revenge-porn, e gli altri atteggiamenti che prendono forma nel panorama digitale e che vengono ricompresi nel Cyberbullismo: Flamming, Harassment, Cyber-stalking o Cyber-persecuzione, Denigration, Impersonation, Outing o Trickering ed Exclusion.

Inoltre, l’Avv. Eliana Carbone ha ritenuto opportuno, avendo elencato e spiegato agli alunni tra i tanti reati che possono essere commessi sul web dai cyberbulli anche il reato di molestia ex art 660 cod. pen. menzionare attesa l’attualità della vicenda l’occupazione studentesca avvenuta nei giorni scorsi e riguardante il Liceo Valentini Majorana di Castrolibero (CS) dove ci sarebbero state delle denunce per presunte molestie a sfondo sessuale nei confronti di un professore di matematica da parte di alcune studentesse.

Per quanto riguarda invece i dati emersi dopo il completamento da parte dei discenti di due questionari anonimi sul Cyberbullismo distribuiti dall’Avv. Carbone quelli maggiormente da attenzionare sono innanzitutto che quasi la metà degli alunni delle due classi campione affermano di avere assistito ad un atto di bullismo all’interno del plesso scolastico e che più di un terzo ha affermato di conoscere qualcuno che ha subito un Sexting e più di un terzo ha subito un exclusion.

Il tutto è stato presieduto dal Dirigente scolastico dell’ITE Piria- Ferraris-Da Empoli di Reggio Calabria l’Avv. Anna Rita Galletta ed ha presenziato Il Presidente di Zona 28 del Club Lions Dott. Andrea Commisso, in un clima di attenzione per gli scolari e di massimo interesse per una loro crescita serena e corretta.