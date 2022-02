18 Febbraio 2022 21:18

Reggio Calabria, sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e i soccorritori del 118

Un incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi nei pressi del Bingo ad Archi, zona nord della città di Reggio Calabria. L’incidente è stato tra un’auto e un motorino guidato da una giovane ragazza che a seguito dello scontro è finita sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e i soccorritori del 118 che hanno trasportato la giovane in ospedale, non sembrerebbe in gravi condizioni.