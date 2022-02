Reggio Calabria, panettone stradale in mezzo alla pista ciclabile: un ciclista lo prende in pieno e rimedia 30 punti di sutura

14 Febbraio 2022 17:17

Incidente sulla pista ciclabile di Reggio Calabria, in zona Calopinace: ciclista prende in pieno un panettone stradale fuori posto e rimedia 30 punti di sutura

“Vorrei ringraziare il Comune o l’addetto alla manutenzione della nostra meravigliosa, anzi favolosa, pista ciclabile per aver fatto cadere mio padre in bici… con trenta punti di sutura“. Non di certo un bello spot per la mobilità sostenibile di Reggio Calabria. Sono le furenti parole di un cittadino che ha segnalato alla redazione di StrettoWeb quanto accaduto, nelle ultime ore, al proprio padre. L’uomo stava percorrendo la pista ciclabile con la propria bici quando, arrivato alla curva in zona Calopinace, non ha potuto evitare uno dei panettoni stradali gialli presente nel bel mezzo della pista. L’uomo, caduto rovinosamente a terra, ha rimediato 30 punti di sutura, come testimoniano le tracce di sangue ancora presenti sul posto. È mai possibile che per risolvere un problema a Reggio Calabria ci sia bisogno sempre di una tragedia o di sfiorarla, come in questo caso?