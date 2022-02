Reggio Calabria, incidente sul raccordo: carambola tra 4 auto all’altezza delle Bretelle, lunghissima coda nell’ora di punta

4 Febbraio 2022 14:28

Reggio Calabria, l’incidente si è verificato dopo lo svincolo di Reggio Centro in direzione sud

Un incidente stradale si è verificato poco fa sul raccordo autostradale di Reggio Calabria, precisamente all’altezza dello svincolo delle “Bretelle” del Calopinace (Reggio Centro), intorno alle 13:30, in carreggiata Sud. Quattro le auto coinvolte nella carambola. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 per prendersi cura dei feriti e gli Agenti della Polizia Stradale per regolare il traffico, che ha subito parecchi disagi con una coda lunghissima che ha mandato in tilt la città nell’ora di punta del rientro.