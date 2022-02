Reggio Calabria, incidente paralizza Sant’Anna: sul posto Polizia e Muncipale [FOTO]

8 Febbraio 2022 21:11

Reggio Calabria, l’incidente è stato tra due auto nei pressi di piazza Sant’Anna

Nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 19, un incidente stradale ha impegnato le forze dell’ordine nel centro di Reggio Calabria e precisamente nei pressi di piazza Sant’Anna. Si è trattato di un tamponamento tra due auto a cui, secondo le prime frammentarie informazioni, sembra sia seguita una lite. Sul posto sono intervenuti sia gli agenti della Polizia Municipale che quelli della Polizia di Stato. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti provocando disagi ai numerosi automobilisti che si trovavano in transito in una zona nevralgica per la viabilità cittadina nell’orario di punta del rientro.