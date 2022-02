11 Febbraio 2022 11:40

Reggio Calabria, l’incendio ha attirato l’attenzione dei residenti che hanno chiamato i Vigili del Fuoco

Un incendio sta interessando la zona dell’aula bunker a Reggio Calabria e precisamente in una traversa tra il Viale Calabria e via Sbarre. I residenti hanno chiamato i Vigili del Fuoco che sono prontamente intervenuti sul posto con 4 mezzi per domare l’incendio divampato in un’abitazione probabilmente a causa di un corto circuito. Sul posto anche la Polizia Municipale per effettuare i rilievi del caso e ricostruire l’accaduto.