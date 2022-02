Reggio Calabria, il Pd partecipa al sit in a Piazza Italia contro la guerra in Ucraina

25 Febbraio 2022 13:23

Reggio Calabria, Morabito (Pd): “la Pace e la Nonviolenza sono nel DNA del Partito Democratico”

“La Pace e la Nonviolenza sono nel DNA del Partito Democratico e costituiscono patrimonio spirituale di tutti i cittadini dell’area metropolitana di Reggio Calabria, da sempre impegnati nell’accoglienza e nella difesa dei deboli e dei profughi”. E’ quanto scrive in una nota Antonio Morabito, Segretario Metropolitano del Pd. “Contro l’aggressione dell’autocrate Putin al popolo ucraino, i Democratici reggini esprimono vicinanza alle vittime innocenti di tutte le violenze, di tutte le guerre. Manifesteremo insieme per dire di sì al dialogo, alla diplomazia, alla giustizia, ai diritti, al rispetto dell’identità e della cultura di tutti i popoli liberi di autodeterminarsi. Il sit- in è convocato sabato 26 febbraio, ore 11, Piazza Italia”, conclude Morabito.