Reggio Calabria, il Comune si attiva per le colonne di Opera: “segnalate le criticità a Tresoldi, monumento già messo in sicurezza”

8 Febbraio 2022 17:33

Reggio Calabria, il comunicato dell’Amministrazione Comunale per fare chiarezza in merito al pericoloso stallo in cui versano le colonne di “Opera” in Via Marina, alcune di queste inclinatesi a causa del forte vento

Il Comune di Reggio Calabria si attiva per risolvere il problema relativo alle colonne di “Opera”. Alcune di esse, infatti, a causa del forte vento di questi giorni si sono inclinate e rischiano di spezzarsi e cadere. Dopo le segnalazioni dei giorni scorsi, la situazione è peggiorata nella giornata odierna, ma attraverso un comunicato l’Amministrazione Comunale ha voluto fare chiarezza sulla vicenda, specificando le possibili cause di questa situazione e tutto ciò che si sta facendo e si farà per evitare il peggio.

“In merito alla situazione attuale del complesso monumentale di Opera sul Lungomare di Reggio Calabria – si legge – l’Amministrazione Comunale comunica di avere tempestivamente segnalato le criticità all’artista tramite i propri uffici. Già la scorsa settimana è intervenuto sul monumento lo staff tecnico di Tresoldi per un primo sopralluogo e sono state adottate le necessarie misure per la messa in sicurezza delle colonne. È stato inoltre programmato per dopodomani l’avvio dell’intervento di revisione dell’intera struttura e contestuale verifica delle cause che hanno determinato la problematica”.