Reggio Calabria: il Circolo Culturale “L’Agorà” organizza un nuovo incontro sul percorso creativo dell’artista reggina Eugenia Musolino

14 Febbraio 2022 12:36

Reggio Calabria: il Circolo Culturale “L’Agorà” organizza da remoto una conversazione su “Trasgressioni artistiche”

“Trasgressioni artistiche” è il titolo della nuova conversazione organizzata, da remoto, dal Circolo Culturale “L’Agorà” di Reggio Calabria, nel corso della quale sarà illustrato l’itinerario artistico dei lavori (pittura, scultura, incisione, acquarello, terrecotte) di Eugenia Musolino. Le creazioni dell’artista reggina sono ospitate in diverse collezioni private e pubbliche in Italia e all’estero. Un’arte, quella di Eugenia Musolino, che non illustra, ma, interpreta ed emoziona, attraverso il tratto pittorico, il colore, la raffigurazione e l’immaginazione. Dal 1987 al 1996 ha promosso con numerose manifestazioni la conoscenza del patrimonio artistico reggino. Artista eclettica, i suoi lavori(quadri,incisioni,sculture)si trovano in collezioni private e pubbliche all’estero (Atene, Budapest,Ottawa) e in Italia (Pinacoteca Comunale di Reggio Calabria,Pinacoteca Comunale “Francesco Cozza” di Stilo, Pinacoteca e Museo delle Arti di Locri Epizephiri, Museo Diocesano Jesi Ancona, Pinacoteca di Bova Marina, Museo Civico Arte Moderna e Contemporanea di San Roberto, Archivio di Stato di Reggio Calabria, Biblioteca Nazionale di Cosenza). Ha esposto nell’Istituto Italiano di Cultura di Atene incisioni,terrecotte,sculture sul Mito; ha esposto incisioni sulla mitologia greca nel Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria., nella Biblioteca Nazionale di Budapest, nell’Archivio di Stato di Reggio Calabria. Ha un file presso la “library and Research Center of the National Museum of women in the Arts” Washington. È stata inserita anche nel database delle donne artiste del Museo Nazionale a Washington. La conversazione,organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà”, sarà presenziata dal vice presidente del sodalizio organizzatore Antonino Megali. Tenuto conto dei protocolli di sicurezza anti-contagio e dei risultati altalenanti della pandemia di COVID 19 e nel rispetto delle norme del DPCM del 24 ottobre 2020 la conversazione sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data dal 18 febbraio.