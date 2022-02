Reggio Calabria, il Circolo Culturale “L’Agorà” ha presentato il romanzo “Storia di un numero” di Davide Rossi [VIDEO]

25 Febbraio 2022 09:28

Reggio Calabria: nella nuova conversazione da remoto, organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà”, si esplorano le rotte del Mediterraneo tra speranze ed illusioni

Il Circolo Culturale “L’Agorà” ha organizzato un nuovo incontro da remoto nel corso del quale è stato presentato il romanzo “Storia di un numero” di Davide Rossi. Il percorso letterario dell’autore pavese è un viaggio caratterizzato da scelte, a volte anche dolorose, di amicizia, di amore, ma anche di paure ed incertezze che si trovano lungo un cammino posto al bivio tra le aree desertiche e le acque del Mediterraneo. Storie di tanti numeri uniti nella speranza di una resurrezione e dall’infame destino di rappresentare solo delle anonime cifre. Il continente africano è un vasto territorio dai colori variegati e nelle terre del profondo Sud, vive un ragazzo che diventa uno dei protagonisti del romanzo del giovane autore Davide Rossi. Tanti Ulisse del terzo millennio che affrontano un viaggio,alla ricerca di una nuova Itaca. Un cammino lungo, attraverso deserto e mare, prigionia e amore, fra carcasse umane e di civiltà. Dopo i saluti di Gianni Aiello (presidente del sodalizio organizzatore, ha fatto seguito la conversazione culturale tra il noto conduttore radiofonico del network Radio BlaBla, prof- Enrico Redaelli e l’autore del romanzo “Storia di un minuto” Davide Rossi. “Storia di un numero” di Davide Rossi è un viaggio caratterizzato da scelte, a volte anche dolorose, di amicizia, di amore, ma anche di paure ed incertezze che si trovano lungo un cammino posto al bivio tra le aree desertiche e le acque del Mediterraneo. Un numero – come spiega l’autore – non è fine a se stesso: ha un’esistenza, una storia, un inizio e una fine. Un numero può essere umano, vivere e morire. In una contemporaneità corrosa dalla malavita e dall’opportunismo, Kenny nasce in un piccolo stato africano, flagellato dalla povertà, messo in ginocchio dalla corruzione, dimenticato e disprezzato dagli stessi esseri viventi. “Storia di un numero” nasce dalla scrittura di un racconto per un concorso letterario. Quando iniziai – ricorda l’autore – a scrivere il testo non avevo la minima intenzione di farne un romanzo, anzi. Ai tempi stavo promuovendo il mio primo libro, “E alla fine c’è la vita”, e non avevo programmato nulla. Durante la stesura di quel racconto, mentre facevo la ricerca su internet e sui quotidiani sui flussi migratori, argomento del bando, raccolsi una mole tale di materiale, idee e storie che non potevo limitarmi a scrivere un racconto di 7000 caratteri. In quel preciso istante è nato il romanzo che è un libro contemporaneo, che tratta un tema più che mai attuale e tremendo: l’emigrazione. Il romanzo riprende il filone dell’esistenza, già trattato nel primo scritto di “E alla fine c’è la vita”, ma se in quel caso c’erano degli studenti alle prese con la crescita, il futuro e l’amore, in cui droga, alcool, sesso ed eccessi la facevano da padroni, qui la sopravvivenza e l’istinto di conservazione, oltre che la conoscenza, accompagnano il protagonista lungo tutto il percorso. Tenuto conto dei protocolli di sicurezza anti-contagio e dei risultati altalenanti della pandemia di COVID 19 e nel rispetto delle norme del DPCM del 24 ottobre 2020 la conversazione sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data dal 25 febbraio.