Reggio Calabria: il Circolo Cultura Paleaghenea darà vita al Premio “Prof. Domenico Siclari”

6 Febbraio 2022 15:55

Il Circolo Cultura Paleaghenea darà vita al Premio “Prof. Domenico Siclari” che verrà attribuito annualmente a studiosi che abbiano offerto con le loro ricerche un importante contributo nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il Professore Siclari con la propria presenza arguta e nel contempo rispettosa, è stato, negli anni, vicino al Circolo Culturale Paleaghenea come socio onorario, condividendone gli obiettivi culturali e di tutela delle minoranze linguistiche. Da profondo conoscitore della nostra terra e della sua storia millenaria, come testimoniano le sue numerose pubblicazioni sui Beni Culturali, il compianto Professore Siclari, ha apportato il proprio contributo, patrocinando, nella sua funzione squisitamente accademica, la nascita di Corsi di studio ed attività che sono stati di

grande spinta per la cultura grecofona e di grande ispirazione e soddisfazione per il Circolo Cultura Paleaghenea. L’Università per Stranieri “Dante Alighieri” e la nostra amata Città Metropolitana, ormai stremati dalla lotta contro un subdolo e terribile nemico, hanno perso un uomo di speciali virtù, un amorevole figlio, marito e padre; un amico insostituibile nonché un fine accademico amante oltre che del diritto, delle attività circensi e della musica. Musica che, assieme a tutti noi, lo ha accompagnato nell’ultimo suo viaggio terreno. Il Circolo Cultura Paleaghenea, nella persona del suo Presidente Professore Mario Maesano, si stringe, con affettuoso e partecipe cordoglio, alla famiglia tutta, provata da questa terribile perdita.