Reggio Calabria, i partiti di Centro/Destra sulle motivazioni della sentenza del processo Miramare: “si all’abolizione della legge Severino ma l’amministrazione comunale di dimetta” [FOTO e INTERVISTE]

23 Febbraio 2022 14:13

Etica e Miramare, conferenza stampa del Centro/Destra a Reggio Calabria: “siamo garantisti ma si dimettano”

Si è svolta questa mattina a Palazzo San Giorgio a Reggio Calabria, presso la sala antistante l’Aula consiliare, la conferenza stampa dei partiti di Centro/Destra sulle motivazioni della sentenza del processo Miramare. Massimo Ripepi, Presidente della Commissione Controllo e Garanzia, ai nostri microfoni è durissimo: “chiediamo le immediate dimissioni dell’attuale amministrazione comunale anche se non siamo fiduciosi sulla risposta. Il neo segretario del Pd parla di cosa etico, ma quale? Quello che ha contraddistinto l’attuale esecutivo? Serve trasparenza e di certo, rispetto a quello che sta emergendo, è un qualcosa che non esiste”. “La legge Severino? Siamo per l’abolizione e diciamo no al giustizialismo”, evidenza Ripepi, il quale prosegue “stiamo indagando anche sull’opera di Tresoldi sul Lungomare, non è possibile che al primo colpo di vento le colonne rischiano di creare danni”. Mentre, per il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, Federico Milia “il problema è la mancanza di etica della gestione della cosa pubblica. Noi non siamo giudici ma abbiamo il dovere di fare un’analisi politica seria sull’attuale amministrazione comunale”. In alto la FOTOGALLERY, in basso le INTERVISTE complete.