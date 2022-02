Reggio Calabria, gli ultras tappezzano la città di striscioni: “la Reggina non è un giocattolo, vogliamo chiarezza” [FOTO]

13 Febbraio 2022 11:47

Il giorno dopo la vittoria contro il Crotone, la parte più accesa del tifo amaranto manda dei messaggi a società e squadra

La Reggina ha battuto ieri il Crotone nel tanto sentito derby della Magna Grecia e torna a far esultare i tifosi dopo quasi quattro mesi di digiuno da vittoria. Grande festa al novantesimo, anche se ovviamente è ancora presto per dire se il periodo negativo è stato superato. Gli ultras amaranto, per questo, chiedono continuità di risultati ed hanno lanciato un messaggio a squadra e società per chiedere continuità: “non giocate con la nostra passione. Del vostro operato la nostra città merita chiarezza. La Reggina non è un giocattolo”, si legge negli striscioni appesi sul Lungomare Falcomatà e al Ponte Sant’Anna. Insomma, la gara di martedì con la Spal avrà un importante significato, gli uomini di Stellone sono chiamati a riconfermarsi.