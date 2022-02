Reggio Calabria, gli studenti della 5 S del Liceo da Vinci si qualificano per la finale Nazionale delle Olimpiadi Italiane di Informatica a Squadre

8 Febbraio 2022 16:24

Gli studenti della classe 5 S – Scienze applicate del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Reggio Calabria si sono qualificati per la finale delle Olimpiadi Italiane di Informatica a Squadre

Trionfano alla fase Regionale della XIII edizione delle Olimpiadi Italiane di Informatica a Squadre gli allievi della classe 5 S – Scienze applicate del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Reggio Calabria, Francesco Calafiore, Gabriele Favazzi Mollica, Demetrio Lombardo, Danilo Morabito, Teodoro Toscano e Bruno Doldo, guidati dalla prof.ssa di Informatica Maria Fedele, referente per le Olimpiadi di Informatica per il Liceo da Vinci.

Le OIS sono parte del programma per la valorizzazione delle Eccellenze del Miur che mette in atto le competenze acquisite nel corso di studi del Liceo Scientifico – Scienze applicate che valorizza la padronanza di una disciplina cui oggi non si può prescindere, qual è l’Informatica.

I ragazzi del Liceo Scientifico da Vinci hanno dimostrato grande impegno e competenza e si sono resi protagonisti della competizione ottenendo il miglior punteggio a livello regionale al termine di quattro appassionanti gare che hanno viste coinvolte 342 squadre di tutta Italia. Si sono qualificati alla finale Nazionale in presenza (salvo cause di forza maggiore) che si svolgerà presso l’I.I.S. Aldini Valeriani di Bologna il 25 Febbraio 2022.