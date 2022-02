Reggio Calabria, Girolamo Giovinazzo eletto membro del CO.R.U.C Regione Calabria

16 Febbraio 2022 15:59

Nella giornata di ieri è stato eletto come membro del Comitato Regionale di Coordinamento universitario della Calabria (CORUC) Girolamo Giovinazzo rappresentante degli studenti in seno al Senato Accademico all’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

Girolamo Giovinazzo è stato primo eletto con 1617 preferenze in Senato Accademico per il biennio 2021-2023, il 25 gennaio, meno di un mese fa è stato nominato Segretario del Consiglio degli Studenti (CdS), dal 2019 al 2021 è stato eletto, sempre primo, consigliere del dipartimento di giurisprudenza, economia e scienze umane con 206 preferenze, sempre dal 2019 è membro del Consiglio degli Studenti. Inizia ad impegnarsi e a dedicarsi al mondo della rappresentanza politica dai banchi di scuola, infatti dal 2016 al 2018 è stato eletto per due volte consecutive rappresentante di Istituto del liceo scientifico Michele Guerrisi di Cittanova (RC), prima con 244 voti e dopo con 455 voti. Dal 2014 al 2015 è stato componente dell’Ufficio di Presidenza del Comitato Studentesco del Liceo Scientifico Michele Guerrisi di Cittanova. ATTIVISSIMO a livello associazionistico – per citare alcune esperienze – è stato presidente dell’associazione universitaria Themis in UniRC dal 2019 al 2021, da novembre 2020 è il referente della cm di Reggio Calabria dell’associazione nazionale Valentia.

Il Comitato sarà composto dal Presidente della Giunta Regionale o da un suo delegato, dai Rettori delle quattro università calabresi e dai rappresentanti degli studenti eletti.

Il Comitato è un organo importante che garantisce il giusto dialogo tra le università calabresi e la Regione Calabria, le funzioni riguardano principalmente l’espressione di pareri motivati sulle proposte formulate dalle università o da altri soggetti pubblici relative alla programmazione del sistema universitario, accesso all’istruzione universitaria, iniziative in materia di orientamento e coordinamento in materia di diritto allo studio.

“È una grandissima responsabilità ma soprattutto un onore rappresentare le università di Reggio Calabria all’interno di un organo regionale così importante – dichiara Girolamo Giovinazzo – porterò avanti tutte le iniziativa già intraprese nella nostra università dal mio predecessore Marco Mercuri, dal diritto allo studio ai trasporti ai problemi di ordine generale, con la volontà principale – prosegue Giovinazzo – di dover valorizzare meglio quello che abbiamo per essere più incisivi una volta per tutte, con la consapevolezza di non poter fare miracoli ma prometto di mettere il massimo dell’impegno e di dedicarmi con anima e cuore, come ho sempre fatto in questi anni. Voglio ringraziare tutti i rappresentanti dell’Università Mediterranea, la lista universitaria Dedalo e tutti i rappresentanti dell’Università Dante Alighieri – conclude Giovinazzo – grazie a chi c’è sempre stato e non per ultimo devo ringraziare la mia famiglia per avermi insegnato quali sono i veri valori della vita, che sono tutt’altro che materiali”.