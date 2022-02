27 Febbraio 2022 21:55

Reggio Calabria, gara di solidarietà per il popolo ucraino: a giorni partirà il primo camion con gli aiuti umanitari

Anche Reggio Calabria si mobilita per il popolo ucraino. L’invasione della Russia in Ucraina sta provocando morte e distruzione con numerosi cittadini che stanno scappando verso la frontiera per mettersi in salvo. La Chiesa ortodossa di San Paolo dei Greci ha organizzato una raccolta di farmaci, abiti ed alimenti per aiutare i profughi. Forse nella giornata di martedì partirà il primo camion con gli aiuti umanitari.