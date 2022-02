Erosione Costiera a Villa San Giovanni, Fuda: “Regione trasferisca fondi al Comune”. E sui lavori di Cannitello…

8 Febbraio 2022 16:36

“La Città Metropolitana ha già ampiamente chiarito le vicende e i percorsi, rimanendo fuori da qualsiasi polemica strumentale di natura politico-elettorale”, sottolinea il delegato all’ambiente per la provincia di Reggio Calabria

“Condividiamo le preoccupazioni del territorio e, allo stesso tempo, sollecitiamo la Regione a trasferire i 400mila euro nelle disponibilità del Comune di Villa San Giovanni, così come previsto, per intervenire sul tratto di arenile di Cannitello, fortemente provato dalle mareggiate di questi ultimi giorni”. Così il consigliere metropolitano di Reggio Calabria delegato all’Ambiente Salvatore Fuda. “La Città Metropolitana – ha aggiunto – ha già ampiamente chiarito le vicende e i percorsi, rimanendo fuori da qualsiasi polemica strumentale di natura politico-elettorale”.

“Ribadiamo – ha specificato ancora Fuda – che esistono diversi canali di finanziamento per risolvere il problema dell’erosione costiera, argomento che non compete in maniera esclusiva e assoluta alla Città metropolitana impegnata, tuttavia, ad incardinare interventi mirati ad una progettazione più ampia e complessa che guarda la salvaguardia dei litorali”. “Per quel che riguarda l’intervento da 1,8 milioni di euro per Cannitello – ha concluso – è utile ripetere come si tratti sempre di risorse regionali che la Città metropolitana sta portando avanti, nei tempi e nei modi previsti dalla convenzione. Non è contemplato come intervento di somma urgenza e, per questo motivo, segue un cronoprogramma che, come i cittadini sanno, prevede la fine lavori nel 2023″.