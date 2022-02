Reggio Calabria: fervono al Liceo Classico “Campanella” i preparativi per la partecipazione a “Classics’ R-Evolution”

25 Febbraio 2022 09:46

Fervono al Liceo Classico “Campanella” di Reggio Calabria i preparativi per la partecipazione a “Classics’ R-Evolution”, progetto promosso dal Dipartimento di Civiltà antiche e moderne dell’Università degli Studi di Messina

Fervono al Liceo Classico “T. Campanella” di Reggio Calabria i preparativi per la partecipazione a “Classics’ R-Evolution”, progetto promosso dal Dipartimento di Civiltà antiche e moderne (DICAM) dell’Università degli Studi di Messina, sotto il patrocinio dell’Istituto Nazionale del Dramma Antico (INDA) e giunto quest’anno al suo quinto appuntamento: l’edizione 2022 avrà inizio lunedì 28 febbraio con una giornata di studi dedicata ad “Agamennone” di Eschilo, tragedia in programma per la prossima stagione del Teatro greco di Siracusa: il testo sarà al centro di un percorso di lettura a più voci che ne indagherà il viaggio nella storia dal momento della creazione letteraria, nell’Atene del V sec. a.C., fino alle più recenti riprese, riscritture e messe in scena; si tratterà di un’occasione unica per centinaia di studenti di numerosi licei classici per approfondire ed intensificare il dialogo con capolavori eterni già conosciuti tra i banchi di scuola, grazie anche ad una conoscenza del greco antico che costituisce una chiave d’accesso unica e privilegiata per l’indagine sul passato e per la profonda comprensione della contemporaneità. I lavori saranno introdotti dal Prof. Giuseppe Giordano, Direttore del DICAM e saranno coordinati dai Professori Anita Di Stefano e Claudio Meliadò.

Attesissimo l’intervento degli studenti della IV A del rinomato Liceo reggino che animeranno la sessione pomeridiana dei lavori con un contributo su “Agamennone” di Vittorio Alfieri, letto e commentato nell’edizione parigina del 1788: senza mai prescindere dal confronto con il modello eschileo e con il precedente della riscrittura senecana, i ragazzi illustreranno gli aspetti più evidenti della sensibilità con cui il tragediografo astigiano raccoglie e rivisita l’eredità del passato, sottolineando, nel testo alfieriano, i toni foschi e sentimentali a un tempo che lo caratterizzano nonché la riflessione, che lo attraversa e lo anima, su temi vivamente discussi nell’Europa di fine Settecento.