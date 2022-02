Reggio Calabria, Falcomatà contro gli incivili: “comprate gli champagne e poi lasciate lo schifo”

6 Febbraio 2022 12:27

Il Sindaco sospeso chiede ai concittadini non fare ulteriori polemiche: “gentilmente non parlate di controlli e di telecamere (che peraltro ci sono), qui è un problema di senso civico”

Una foto che vale più di mille parole. Il Sindaco Giuseppe Falcomatà ha pubblicato un post sui social per criticare alcuni giovani, colpevoli di aver lasciato dei rifiuti nella scalinata del waterfront dopo aver festeggiato in luogo pubblico qualche ricorrenza. Il primo cittadino sospeso di Reggio Calabria non le manda a dire: “ieri sera ho discusso con dei ragazzi seduti sulle scale della scuola “De Amicis” che, puntualmente lasciano lo schifo con i rimasugli di un noto fast food nelle vicinanze. Stamattina sul Lungomare vedo questo spettacolo e la riflessione sorge spontanea: compri le bottiglie più costose per fare bella figura con un brindisi di sabato sera e poi getti tutto a terra sporcando la scalinata del waterfront della tua città. Ti qualifichi per quello che sei: incivile! Ps: gentilmente non parlate di controlli e di telecamere (che peraltro ci sono), qui è un problema di senso civico, di educazione e di coscienza. E per questo non c’è telecamera che tenga”.