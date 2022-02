1 Febbraio 2022 15:42

Reggio Calabria, la voragine occupa gran parte della strada e crea un serio pericolo per i cittadini

Un lettore di StrettoWeb ci ha inviato una foto scattata in via Quartiere Militare, la strada che costeggia il palazzo del Consiglio Regionale della Calabria a Reggio, dove viene evidenziata una pericolosa e profonda voragine. La strada è molto trafficata ed è anche una via frequentata da tanti studenti che la percorrono per raggiungere l’Università Mediterranea.