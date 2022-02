2 Febbraio 2022 16:20

Reggio Calabria: domani manifestazione della CGIL sotto gli uffici dell’Asp reggina, portiamo in piazza gli invisibili della Sanità perché la politica si assuma le proprie responsabilità

Una manifestazione in piazza giovedì 3 febbraio a partire dalle ore 10,00 per chiedere rispetto per le lavoratrici ed i lavoratori impegnati negli appalti e nei servizi sanitari della Regione Calabria. Come denunciato precedentemente dalla Filcams Cgil e della FP Cgil della Calabria i ritardi nei pagamenti alle aziende convenzionate che lavorano in appalto per pulizie e guardiania, stanno provocando disagi enormi alle lavoratrici ed ai lavoratori. Per questa ragione CGIL, Filcams e FP si ritroveranno in via Diana, sotto gli uffici ASP di Reggio Calabria. “La Sanità Pubblica non è fatta di soli ospedali, medici e infermieri ma di un mondo articolato come per esempio gli Studi Professionali che, anche se fondamentali per garantire il diritto alla Salute dei cittadini, spesso vivono nell’oblio delle Istituzioni. Il sindacato, porterà in piazza gli invisibili per richiamare la politica e le Istituzioni alle proprie responsabilità”. affermano in una nota la Segreteria regionale FILCAMS Cgil Calabria e le Segreterie CGIL Reggio Calabria – Gioia Tauro