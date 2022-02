Reggio Calabria: domani la presentazione dell’iniziativa di Mobile Marketing di Prossimità Piattaforma Movibell / Confcommercio

1 Febbraio 2022 10:30

Reggio Calabria: l’iniziativa ha l’obiettivo di dare valore al commercio di prossimità ed al nostro territorio

Domani la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa di Mobile Marketing di Prossimità Piattaforma Movibell / Confcommercio promossa con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria. L’iniziativa ha l’obiettivo di dare valore al commercio di prossimità ed al nostro territorio e, comunque, studiare strumenti che siano di stimolo e di impulso all’economia locale. In questo senso è stata implementata una piattaforma digitale che permette ai negozi di fare mobile marketing in modo innovativo, interagendo con le persone che si muovono vicino al punto vendita. Nasce come piattaforma mobile per scoprire e vivere le città, segnalando tutto quello che c’è di interessante e utile, dai negozi ai ristoranti, dalle farmacie agli uffici, fino alle bellezze artistiche e culturali. Non è una semplice mappa o un navigatore, ma un Radar con contenuti geolocalizzati, che ciascuno può personalizzare sulla base delle proprie preferenze o necessità

Confcommercio Reggio Calabria consentirà dopo la fase di start up di adattare il progetto – sviluppato da una digital factory reggina – con ulteriori funzionalità coerenti alle esigenze delle imprese che potranno avvicinarsi a questa nuova tipologia di servizio senza costi per avere modo e tempo di saggiarne utilità e funzionalità.

La conferenza stampa si terrà Mercoledì 02 febbraio 2022 – ore 10,00 Palazzo San Giorgio – Sala delle Conferenze che vedrà presenti il Presidente di Confcommercio Lorenzo Labate, il Sindaco ff del Comune di Reggio Calabria Paolo Brunetti, l’Assessore alle Attività Produttive Angela Martino, il Ceo di Movibell Alberto Muritano.