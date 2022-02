11 Febbraio 2022 14:02

Reggio Calabria, domani conferenza stampa con Occhiuto e Princi: “annunceremo importanti interventi che interessano alcuni comuni della Provincia”. Saranno presenti anche parlamentari, consiglieri regionali, sindaci ed amministratori locali

È convocata per sabato 12 febbraio alle ore 17:30, presso l’È Hotel a Reggio Calabria, una conferenza stampa con il vice presidente Giusi Princi ed il Presidente della Regione, Roberto Occhiuto. “Annunceremo importanti interventi – afferma Princi- che interessano alcuni comuni della Provincia di Reggio; motivo per cui saranno presenti anche parlamentari, consiglieri regionali, sindaci ed amministratori locali. Contestualmente verrà tracciato un bilancio degli obiettivi raggiunti per il territorio reggino in questi primi 3 mesi di lavoro, che hanno visto il nuovo corso regionale quotidianamente impegnato per il rilancio della Nostra Terra. Sarà, al contempo, un’occasione di confronto“, conclude Princi.