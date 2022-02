Reggio Calabria: domani la presentazione ufficiale del dolce che i pasticceri dell’APAR hanno dedicato ai Bronzi di Riace

12 Febbraio 2022 14:08

Reggio Calabria: grande attesa per la presentazione ufficiale del dolce che i pasticceri dell’APAR hanno dedicato ai Bronzi di Riace in occasione del cinquantesimo anniversario del ritrovamento

Grande attesa per la Presentazione ufficiale del dolce che i pasticceri dell’APAR hanno dedicato ai Bronzi di Riace in occasione del cinquantesimo anniversario del ritrovamento, grande riserbo anche sul nome scelto, che verrà rivelato durante l’evento di Domenica 13 febbraio. “Due capolavori mondiali”, dichiara Pino Strati, presidente di Incontriamoci Sempre “che sicuramente saranno meta di migliaia di turisti e, per questo, la città dev’essere pronta ad accoglierli sotto tutti i punti di vista: servizi, trasporti ed accoglienza devono essere il biglietto di visita della città e della Calabria tutta”. Fervono i preparativi ed il maestro Antonello Fragomeni, Presidente Apar, e tutti gli associati, sono pronti al grande evento di Domenica 13 Febbraio, alle ore 18.00, nella splendida Sala Museo “Il Ferroviere” della Stazione FS di S.Caterina a Reggio Calabria.