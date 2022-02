Reggio Calabria: degrado e perdite d’acqua nei pressi del sito Archeologico “Mura Ellenistiche Collina degli Angeli” [FOTO]

13 Febbraio 2022 10:27

La segnalazione del Comitato di Quartiere Reggio Campi, Villini Svizzeri e diramazioni, Trabocchetto I

I cittadini di Reggio Calabria chiedono l’attenzione delle istituzioni affinché si possa risolvere un disservizio. Come scritto in una nota della Segreteria del Comitato di Quartiere Reggio Campi, Villini Svizzeri e diramazioni, Trabocchetto I, una perdita continua di acqua potabile per mesi è rimasta senza alcun intervento, tutto ciò nonostante le segnalazioni pubbliche, in zona salita Cappuccinelli, che sbocca sulla via Collina degli Angeli. “Tale perdita oltre che generare un costo pubblico, consente anche il proliferare di insetti e ovviamente alimenta un’incolta vegetazione, che in qualche modo ne impedisce addirittura l’attraversamento”.

Ma l’abbandono si registra anche in vicinanza del sito Archeologico, “Mura Ellenistiche Collina degli Angeli”, “che oltre ad essere invaso da vegetazione e anche oggetto di spazzatura depositata. L’interno del parco, inoltre dimostra i segni anche dell’abbandono nelle strutture in esso proposte. Si richiede un’intervento urgente e risolutivo, sulla zona interessata da parte dei competenti uffici”, scrivono i rappresentanti di quartiere.