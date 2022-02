10 Febbraio 2022 15:04

Reggio Calabria, da una proposta di Paolo Ferrara nasce la consulta nazionale dell’Udc: “dai valori di una storia costruiamo il futuro”

Concluso l’incontro romano in casa UDC tra il segretario nazionale on. Lorenzo Cesa, il prof. Paolo Ferrara e il prof. Wojtek Pankiewicz responsabili dell’ufficio Formazione e dell’ufficio Cultura del Partito. La proposta, lanciata da Paolo Ferrara, è stata accolta e condivisa dai presenti. Si avvia così il percorso costituente della “Consulta nazionale Cultura e Formazione”.

Paolo Ferrara: “È una storica giornata in cui alla base di un progetto politico si rilanciano le azioni mirate a diramare cultura e formazione, radicando e qualificando sui territori la struttura politica. La creazione della Consulta Nazionale deve essere vista come il risultato di una “scelta obbligata” favorevole a gettare le basi per costruire il rinnovamento attraverso gli insegnamenti della dottrina sociale, della Chiesa e del popolarismo sturziano, con l’obiettivo di rimarcare le nostre radici sociali, etiche, culturali e religiose. Per concretizzare le politiche innovative della Governance di Sviluppo Locale, occorre dare vita ad una rigenerata classe dirigente “formata” dalla lungimiranza dell’esperienza e dall’entusiasmo dei neofiti”.