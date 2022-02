Reggio Calabria, da Roma l’omaggio al Professore Siclari. Buccioni (Commissione Circhi): “professionista stimato, pendevamo dalle sue labbra”

4 Febbraio 2022 14:41

Il Professore Domenico Siclari, morto all’età di 37 anni, era molto stimato a Roma e (dal 2014 al 2020) ha fatto parte della Commissione Consultiva Circhi e Spettacolo Viaggiante in seno al Ministero per i Beni e le Attività Culturali

E’ un giorno triste per la città di Reggio Calabria che ha dovuto dire addio al Dott. Domenico Siclari. Tanto sgomento e incredulità per la prematura dipartita del docente ordinario di diritto pubblico all’Università “Dante Alighieri”, nonché Pro-Rettore. La notizia ha superato anche l’Aspromonte e raggiungo la Capitale: il Professore era molto stimato a Roma e dal 2014 al 2020 ha fatto parte della Commissione Consultiva Circhi e Spettacolo Viaggiante in seno al Ministero per i Beni e le Attività Culturali in veste di esperto.

“La notizia che ci turba enormemente, tutte le parole in questo momento possono essere banali. Era difficile ipotizzare qualcosa di più triste”. Lo ha affermato ai microfoni di StrettoWeb il membro della Commissione Antonio Buccioni, presidente della Polisportiva Lazio, amico del Professore Siclari. “C’è poi da aggiungere che oltre alla grande stima dal punto di vista professionale, mi riferisco all’attività che svolgiamo, il Dott. Siclari è stato un interlocutore, un punto di riferimento per la nostra Commissione. A partire dal 2014, sempre con grande competenza e con grande carisma, ha svolto un grande ruolo nella parte giuridico-amministrativa. A detta di molti, la commissione pendeva dalle sue labbra. Ricordo che scrisse molti testi, rimarrà una testimonianza importante. Ripeto, è una tragedia anche dal punto di vista umano, siamo increduli. Da tempo non si faceva sentire, ora capisco il motivo. Un amico mi ha confessato che si era sottoposto due volte al vaccino, ma è stato comunque aggredito dal terribile male. Non ci sono parole”, conclude Buccioni.

Il Dott. Siclari era vicino alla causa del circo tradizionale e al tema (anche giuridico) della presenza degli animali nel Circo, era chiamato sovente a intervenire in convegni, tavole rotonde e confronti a sostegno della causa del Circo, portando un punto di vista tecnico-giuridico, oltre che la propria passione per il nostro mondo. Prese parte recentemente a un incontro in seno al Festival del Circo di Latina nel 2019. Vantava numerose pubblicazioni scientifiche sul Circo in autorevoli testi di giurisprudenza. Anche questo curriculum unanimemente riconosciuto lo aveva portato a sedere dal 2014 al 2020 nella Commissione Consultiva Circhi e Spettacolo Viaggiante. “Costernati e sinceramente toccati, esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla moglie, alla figlia e alla famiglia tutta”, si legge in una nota pubblica della Commissione.