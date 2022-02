Reggio Calabria dice “no” alla crisi energetica: lampioni aperti in pieno giorno [FOTO]

12 Febbraio 2022 13:30

Le segnalazioni stavolta provengono dai quartieri di Gebbione e Bovetto

Crisi energetica e caro bollette non sembrano essere un problema per il Comune di Reggio Calabria. Esattamente come avevamo raccontato qualche settimana fa a Sbarre Centrali, in diversi punti della città i lampioni che illuminano le strade sono attivi in pieno giorno. La testimonianza dei nostri lettori arriva questa volta dai quartieri di Gebbione e Bovetto. “Nella nostra città qualcosa di positivo c’è, il nostro comune non è stato colpito dalla crisi energetica che attualmente affligge l’Europa per di più il nostro comune è privo di debiti e per questo motivo si può permettere di mantenere i lampioni stradali accesi anche di giorno come accade in alcune zone della città, per giunta lampioni non a led ma al sodio (con +40% di consumo); ma tanto ce lo possiamo permettere…”, scrive ironicamente un cittadino ai nostri canali. Le foto di quanto affermato nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo.