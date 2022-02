Reggio Calabria, Coop Libero Nocera attiva 4 corsi gratuiti per diverse figure professionali [INFO e DETTAGLI]

16 Febbraio 2022 12:18

L’iscrizione è gratuita ed al termine del percorso formativo sarà rilasciato un attestato della Regione Calabria valido su tutto il territorio nazionale

La Cooperativa Libero Nocera di Reggio Calabria, da sempre impegnata nell’ambito della formazione, sta per attivare quattro corsi regionali gratuiti dedicati ad altrettante figure professionali. Corsi inediti e mirati sul territorio che puntano a creare operatori specifici per il settore dello spettacolo e non solo.

I nuovi corsi professionali della Coop Libero Nocera

Le nuove proposte esulano dai soliti corsi e vanno ad aggiungersi al già ampio ventaglio della Cooperativa reggina. Di seguito i quattro corsi regionali gratuiti:

Macchinista di scena (500 ore), tecnico delle operazioni di montaggio, smontaggio, movimentazione e cambio di scenografia; Tecnico del suono (500 ore), tecnico della produzione sonora dal vivo, registrazioni musicali, composizione e mixaggio di musiche ed effetti sonori utilizzati nei prodotti multimediali; Tecnico delle luci (500 ore), tecnico delle attività di illuminazione di spettacoli teatrali ed eventi dal vivo; Operatore coreografo (600 ore), operatore per l’ideazione, esecuzione e interpretazione di coreografie in spettacoli di danza e balletti classici.

Chi può partecipare?

Caratteristiche degli allievi:

ASSE 1 – cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea ovvero cittadinanza di uno Stato extracomunitario previo possesso del regolare permesso di soggiorno nel territorio dello Stato Italiano;

età compresa tra i 18 e i 29 anni (possono accedere i giovani che hanno compiuto il 18° anno e fino al giorno antecedente al compimento del 29° anno di età);

residenza sul territorio regionale; – essere non occupati o essere disoccupati ex art. 19 del Decreto Legislativo 150/2015 del 14 settembre 2015 e s.m.i e ex art. 4 del Decreto Legge n. 4/2019 del 28 gennaio 2019 (rif. Circolare Anpal n. 1/2019 del 23 luglio 2019); – iscrizione al Programma Garanzia Giovani – “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”, attraverso l’iscrizione al portale regionale www.garanziagiovani.politicheattive.it/;

possesso del Patto di Servizio in corso di validità; – non frequentare un regolare corso di studi; – non essere inseriti in alcun corso di formazione;

non essere inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare;

non avere in corso lo svolgimento di un progetto di servizio civile regionale (Misura 6 del PAR della Nuova Garanzia Giovani) o nazionale.

ASSE 1 BIS – cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea ovvero cittadinanza di uno Stato extracomunitario previo possesso del regolare permesso di soggiorno nel territorio dello Stato Italiano;

età compresa tra i 18 e i 35 anni (possono accedere i giovani che hanno compiuto il 18°anno e fino al giorno antecedente al compimento del 35° anno di età);

residenza sul territorio regionale;

essere non occupati o essere disoccupati ex art. 19 del Decreto Legislativo 150/2015 del 14 settembre 2015 e s.m.i e ex art. 4 del Decreto Legge n. 4/2019 del 28 gennaio 2019 (rif. Circolare Anpal n. 1/2019 del 23 luglio 2019);

Durata, frequenza ed esame finale

I corsi della Cooperativa Libero Nocera per creare le quattro figure professionali sono aperti ad un numero di 15 allievi (per ogni corso) ed hanno la durata di 6 mesi. L’iscrizione è gratuita. La frequenza ai corsi è obbligatoria e non sono ammessi alle prove finali coloro che hanno superato il tetto massimo di assenze fissato nel 10% delle ore complessive.

L’esame si svolge alla presenza di una Commissione nominata da Regione Calabria che accerta le competenze del candidato secondo le modalità prescritte per legge. Per esservi ammesso, oltre ad aver soddisfatto gli obblighi di frequenza, è necessario avere ottenuto una valutazione positiva della parte teorica e il positivo superamento della fase di tirocinio certificato dal tutor aziendale e dal tutor formativo, con schede descrittive del livello raggiunto e sintesi di giudizio finale. Al termine del percorso formativo, sarà rilasciato un attestato della Regione Calabria valido su tutto il territorio nazionale (previo Esame Finale).